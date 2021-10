Ööpäeva jooksul manustati Eestis 1939 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 383 504 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,4 protsenti. FOTO: Elmo Riig

Terviseamet andis pressiteate vahendusel teada, et praegu on Eestis haiglas 248 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 167 ehk 67,3 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 81 ehk 32,7 protsenti.