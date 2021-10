Noortevolikogu asespiiker Karl Kristofer Alp ütles, et debati eesmärk on parandada noorte teadlikkust valimistest.

"Me tahame, et noored teeksid valimistel oma valiku teadlikult, ja usume, et selle tegemisele aitab kaasa see, kui noored kuulevad erinevate poliitiliste jõudude seisukohti neid puudutavatel teemadel," rääkis ta. "Seni on aruteludes kõlanud enamasti linnaplaneerimise ja taristuga seotud küsimused, nüüd soovime puudutada niisuguseid teemasid nagu noorte kaasamine ja osalus, noorsootöö ning noorte elukeskkonna parandamine."