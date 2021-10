PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Kuidas Eesti tööandjad ja ametiühingud Viljandi lapsevanemate rahakotti laastavad

Kas panite tähele uudist, et tööandjate keskliit ja ametiühingud leppisid kokku, kui kõrgele kerkib uuel aastal alampalk? See saab olema 654 eurot. Seda, kas alampalka Eestis üldse on vaja, on omajagu räägitud, sest see puudutab igal aastal üha vähem inimesi. Alampalga saajate hulk õnneks väheneb järjest. Ometi puudutab see otsus näiteks Viljandis umbes 875 lapse vanemaid ehk igaüht, kelle laps käib lasteaias.