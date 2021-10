"Olgugi et tegu on subjektiivse alaga, teadsin, et praegu on minu vorm sealmaal, et kolme hulka peaks kindlalt pääsema," ütles ülemöödunud nädalavahetusel asetleidnud mõõduvõtul võistlusklassis Bodybuilding Masters 40+ pronksi võtnud Gröön. "Aga minu jaoks pole see võidetud kolmas, vaid kaotatud teine koht."