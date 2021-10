Torude tarnemure pikendab veesilma sulgemist

Veesilm asub Talli tänav 9 krundil, kuid teistpidi vaadates Hariduse tänav 12 maja vastas. Just see hoone ongi põhjus, miks linnal niisugune otsus sündis. Nagu Sakala on vahendanud linnavalitsuse haldusameti juhataja Andres Mägi sõnu, toidab tiiki allikas ning sellest väljuv vesi on juhitud toruga läbi kõnealuse maja, kuid tungib siiski ka keldrikorrusele.