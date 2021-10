Ilu oli palju, sest tugevad tuuled ja vihmasajud olid jätnud lehed puutumata. Küll olid puudelt ja puhmastelt lehti rebinud öökülmad. Siidisabad koondusid parvedesse, et seada suund lõunasse, ja laulu­luiki võis mõnel järvel loendada sadu. See kõik andis märku talve lähedusest. Põhjala sügis on pikk ja pime.