Põllumajandus- ja toiduameti peaspetsialisti Keidi Leppiku sõnul on oluline, et laadakorraldajad veenduksid enne laadapileti väljastamist toidukäitlejatele, et nood tagaksid kõikide nendele pandud nõuete täitmise. «Tarbijate õiguste kaitse tagamisel on keskne roll laada korraldajatel, kelle ülesanne on tagada ürituse ohutus, sealhulgas toiduohutus,» nentis ta.