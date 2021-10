Maakonda lisandus 44 nakatunut

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ütles, et üleeile lisandunud 20 nakatunust viis olid viiruse saanud perekonnas, kaks sõpruskonnas, kuus õppeasutuses ja üks töökohal, ent andmed viimase ööpäeva kohta on veel tulemas.

Terviseameti pressiesindaja teatel on koroonakolle tekkinud Karula kodu hooldekodus Viljandi vallas. "Viljandimaal on ka paar õppeasutuse kollet ning üks töökoha kolle kümne nakatunuga," lisas Pruudel. Ta selgitas samas, et koldena kajastuvad terviseameti süsteemis ka sellised rühmiti nakatumised, kus 10 päeva pole uusi juhtumeid olnud.