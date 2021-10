Rain Hüva: valija, küsi alati, kes lubaduste eest maksab ja kuidas

PRAEGUSEKS on kõik Viljandi linnavolikogusse kandideerivad jõud suuremal või väiksemal määral oma mõtted ja tegevuskavad avalikkuse ette toonud. Pean kahetsusega nentima, et taas on enamasti piirdutud põgusa fraasiga «Toetame ettevõtlust» ning keskendutud suurematele või väiksematele lubadustele. Suurt midagi ei leia enamikust programmidest selle kohta, kuidas linnakassasse lisa teenida või kulusid kokku hoida. Ettevõtjana pean seda aga ääretult oluliseks ning just seetõttu kutsungi valijaid üles vaatama kõigi lubaduste taha, nende teisele, varjus olevale küljele: kuidas need lubadused rahaliselt kaetakse?