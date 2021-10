INIMENE, TEADAGI, tahab mugavalt ja uuenduslikult elada. See ei juhtunud väga ammu, kui Eestimaale hakati usinasti ja rohkesti spaasid ja veekeskusi rajama. See unistus on ka Viljandi inimestel juba kaua aega olnud ja eks näis, kas see kunagi ka teoks saab.