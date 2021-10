Linlased tabasid avarii põhjustanud raskes joobes juhi

Viljandi politseijaoskonna välijuhi Mare Maalmeistri sõnul laekus teisipäeval pärast kella 18 häirekeskusele järjest mitu teadet selle kohta, et Viljandis Leola ja Jakobsoni tänava ristmiku läheduses juhtus joobekahtlusega juhi süül liiklusõnnetus. Väljakutsetes teatati, et õnnetuse põhjustanud juht lahkus sündmuskohalt ning tähelepanelikud kaasliiklejad järgnesid talle. Avariipaigal ilmnes seegi, et kokkupõrkes osales kaks autot: Jakobsoni tänavalt Leola tänavale vasakpööret sooritav Kia sõitis otsa Leola tänaval foori taga rohelist tuld ootavale sõiduautole.

"See juhtum on ehe näide, kuidas purjus pea juhi sõidu- ja reaktsioonivõimet kahandab. Seejuures on aga kiiduväärt need kaaskodanikud, kel oli selgroogu sekkuda ja ohtlik juht peatada," sõnas Mare Maalmeister.