Inimestel on siin üksteise jaoks aega. Olgugi et ka siin tehakse väga palju tööd, ei peeta paljuks korraks paus sisse teha, nalja visata või tänaval mõnda tuttavat nähes hetkeks peatuda ja paar sõna juttu vesta. Kogukond on siin olemas ja inimesed on üksteisele olulised.