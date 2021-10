Nõudlus kasutatud autode turul on kasvanud, aga neid on vähem saada ka kaupmeestel, kes autosid Saksamaalt Eestisse tarnivad. Et siinsetele klientidele harjumuspärane valik püsiks, on vahendajatel tarvis teha hulga rohkem tööd. FOTO: Elmo Riig