Teisipäevase õpetajate päeva puhul tegi Juhan Änilane ringkäigu kõigis Viljandi valla koolides, et kinkida õpetajatele kringel. Mitmes koolis, näiteks Heimtalis ja Paistus pani ta ühes kringliga kaasa kahe erakonna valimisnänni. Lugeja saadetud pildil on näha Heimtali kooli toodud pakk, milles lisaks kringlikarbile on sotsiaaldemokraatide pastakas, Isamaa reklaamid ning sellesse parteisse kuuluva vallavanema Alar Karu nimega tikud, moos ja muudki. Juhan Änilane kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kuid et tema enda erakond vallas nimekirja välja ei pannud, kandideerib ta valimistel Isamaa nimekirjas.