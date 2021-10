Angerjapüüki võib oodata keeld

Eestis alustati angerjate kunstlikku asustamist 1950. aastatel, pärast hüdroelektrijaama tammi ehitamist Narva jõele. Viimasel aastakümnel on seda tehtud olulisel määral ja põhiliselt Võrtsjärve ning vahepeal nadiks muutunud angerjasaak on olnud taas järjest parem.

Eelmisel nädalal oli Võrtsjärve ääres Valma külamajas kalanduse teabeskuse, maaülikooli, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajate kohtumine kaluritega, kes said teada, et nende töö on lähiaastatel suures ohus.