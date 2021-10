64-aastane mees, kelle ametikohaks on kohtu materjalides märgitud pensionär, oli kohtu all seetõttu, et umbes kümne kuu jooksul saatis ta oma endisele abikaasale ja tema tütardele tekstisõnumeid, mis olid ähvardavad, hirmutavad ning saajatele häirivad. Üks paragrahv, mille järgi mees süüdi mõisteti, käsitleb teise isikuga järjepideva kontakti otsimist ja tema häirimist. Süüdistuse kirjelduses on öeldud, et möödunud aastal otsis mees oma eksabikaasa ja tema tütardega kontakti järjepidevalt. Näiteks saatis mees eksnaisele venekeelseid tekstisõnumeid, milles oli kirjas "Sinu peale on pandud needus", "Te kõik surete ja see pole nali", "Sinu pea kohal hõljub needus, valva laste järele" ning "Telli neli kirstu – läheb vaja". Tütardele kirjutas ta näiteks: "Paks värdjas – palju õnne oma rasvas ujumises" ning "Sul pole valikut – varsti pead sa olema kirstu kohal, silmad vees".