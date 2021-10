Viljandi maakonnaliinidel tegutsev bussifirma Atko Grupp teeb tõenäoliselt teisipäeval politseile avalduse, et päev varem ründas üks agressiivne sõitja bussijuhti rusikatega. Bussijuhtide vastu tuleb nii bussifirma esindaja kui ühistranspordikeskuse juhi kinnitusel rünnakuid ette haruharva.

Bussifirma esindaja Jannar Vissak ütles teisipäeva hommikul, et on juhtunuga kursis ning kogub materjali, et selle kohta politseile avaldus teha. Vahejuhtumi salvestasid bussis olevad kaamerad.