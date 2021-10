Tudengiprojekt aitab lähisuhtevägivalla all kannatavaid inimesi käemärgi kaudu

Euroopa Liidu põhiõiguste ameti 2019. aasta vägivallauuringust selgus, et Eestis teatatakse perevägivallast politseisse Euroopa keskmisest vähem ja enamik eestimaalasi pole valmis sellele vahele astuma. Näiteks 2020. aastal sai politsei rohkem kui 12 000 perevägivallaga seotud väljakutset, kuid 100 ohvrist teatavad vägivallast politseisse ainult 13. Kultuuriakadeemia tudengid annavad projekti kaudu inimestele teada, et on olemas selline käemärk, millega end hädaolukorras märgatavaks teha.