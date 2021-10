Tartu tänava ehituses näevad ettevõtjad nii helget tulevikku kui äri kahjustamist

Ehkki alles suvel avatud kohvik Vilande on end teetööde ajaks sootuks sulgenud ning Aasia Billa restorani käive on tuntavalt kahanenud, näevad nende kahe söögikoha omanikud Eve Kalvi ja Imbi Salumets raskustes positiivset.

«Praegu on tõesti nutune seis, aga kui tulevikku vaadata, siis kõik saab ju ilus. Tulevik tundub helge,» rääkis Kalvi, kes septembri alguses pidi ära viskama kaks külmkapitäit toitu, sest kliendid ei pääsenud enam tema juurde. Pärast raamatupidajaga arupidamist mõistis ta, et kasulikum on kohvik kuuks-paariks sulgeda kui kahjumiga tegutseda.