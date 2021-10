Leian, et ainult väga isekad või lihtsalt lollid saavad arvata, et see heaoluühiskond, mille Eesti on suutnud ehitada kõigest 30 aastaga, oleks olnud võimalik makse maksmata. Olen kindel, et enam-vähem iga inimene tahab, et meie heaks töötavatel politseinikel, päästjatel ning tervishoiu-, sotsiaal-, lasteaia- ja koolitöötajatel oleksid normaalsed töötingimused ja varustus ning loomulikult ka vääriline tasu. Olen sama kindel selles, et inimesed tahavad, et teed ja tänavad oleksid korras ja piisavalt valgustatud. Kindel on seegi, et iseseisval riigil peab olema tõsiselt võetav ja kaitsevõimeline armee. Kõik see vajab raha. Ehkki mõned arvavad, et raha tuleb seinast, on karm reaalsus see, et ühine raha koguneb üksnes maksude kogumise kaudu.