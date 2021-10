Ühine kirg tõi suure tunnustuse

Viimaks oli nii palju raha kogutud, et sai hakata maja otsima ning Suure-Jaanist see seitse aastat tagasi leiti. Esialgu tundus, et see elukoht ei sobi, sest naaberaiaga ei olnud eraldatust, aga mure lahendust nägi Aire Saksniit elupuuheki istutamises. See aitaski neid hiljem oma võlumaailma.