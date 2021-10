Loo keskmes on armastav pereema Anne (Terje Pennie), kelle lapsed juba mõnda aega tagasi kodust välja kolisid. Tema vajadus end vajalikuna tunda on aga sedavõrd tugev, et ilma hoolt nõudva pisipereta näib argipäev talle hallimast hallim. Rõõmsaid toone ei lisa ka kooselu pikaaegse abikaasaga (Margus Tabor). Nii on Anne’i kohati haiglaseks kinnisideeks saanud poeg Nicholas (Oskar Punga), kelle südame on hõivanud noor naine Elodie.