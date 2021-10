"Maailm on praegu nii lahti, et saame kutsuda muusikuid New Yorgist ja Brasiiliast," rääkis Agan. "Loodame, et kõik kenasti kohale jõuavad ning et kontserdid toimivad. Püüame iga aasta kas just seinast seina, aga kindlasti seda, et kuulda saaks erinevaid stiile."