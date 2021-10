Kümne esimese kategooria laureaadid pälvisid vabariigi valitsuse otsusega aastapreemiana 10 000 eurot ning elutööpreemia laureaadid 65 000 eurot. Rahalise preemiaga, mille suuruseks on 3000 eurot, tunnustatakse ka kümne kategooria nominente, kes ei osutunud laureaadiks. Väiksemate auhindadega tänati aasta hariduse sõbra ja haridusteo kategooria laureaate ja nominente.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnas preemiate üleandmisel, et õpetajad on kogu ühiskonnale olnud eeskujuks kui kiired ja loomingulised kohanejad, esiõppijad ja loovate lahenduste leidjad.

"Tänan, et olete valinud maailma muutmiseks parima võimaluse – õpetaja ameti!" ütles minister.

Kõik laureaadid said traditsiooniliselt auhinnaks Joosepi kuju. Väikse poisi käes olev maakera sümboliseerib kogu maailma teadmisi, mis on käeulatuses ning tänu millele on omakorda kogu maailm käeulatuses.