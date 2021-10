Kriitilise tähtsusega lahendamist vajavaid küsimusi Mulgi vallas pole. Seda piiriäärset valda kimbutab ehk teistest omavalitsustest enam ääremaastumine, teisalt on just seal tänu mulgi kultuurile tugev identiteet. On küll kõneldud, et haldusreformi järel pole Mulgi vallas ühise hingamise leidmine kõige sujuvamalt läinud, samas sellist poliitilist tormi nagu Põhja-Sakala vallas pole seal vallandunud. Ühise hingamise leidmine on olnud paras proovikivi kõikidele uutele valdadele ning valimised pole ju ainult uue suuna valimine, vaid ka hinnangu andmine nendele neljale kohanemisaastale.