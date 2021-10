Linnapea Madis Timpsoni sõnul on stipendiumide eesmärk väärtustada ja tunnustada meie kodulinnast kasvanud tublisid üliõpilasi. "Tänavuste stipendiaatide seas on paljude erinevate erialade parimatest parimad ja ma usun, et see näitab endiselt Viljandist kaasa saadava hariduse mitmekesisust ja kõrget taset," ütles Timpson. "Tunnustan kõiki stipendiaate. Te teete au nii Viljandile kui ka siinsetele koolidele."