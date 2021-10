Eile tähistas 80. sünnipäeva Viljandi ja tegelikult kogu Eesti legendaarne suusatreener Urve Bergman. Kui te aga arvate, et ta rahulikult kiiktoolis pensionäripõlve peab, siis eksite rängalt. Kahel korral nädalas juhendab ta noori Holstre-Pollis ning kuigi ta ise kurtvat, et ta tänapäeva noori ei mõista, teavad kolleegid, et kui keegi noid üldse kuulama panna oskab, siis on see just tema. Jah, kui inimene on millelegi oma südame jäägitult kinkinud, siis tagasi seda enam võtta ei saa.