Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist Külli Loodla ütles, et septembri keskmiseks õhutemperatuuriks arvutas Viljandi ilmajaam 9,9 kraadi, mis on 1,8 pügalat vähem, kui on aastakümnete jooksul normiks kujunenud. Viimati oli veel jahedam 21 aastat tagasi, mil kirja läks 9,6 pügalat.