Avo Kruusla sõnul maksab põllumajandusega tegelda isegi siis, kui vahepeal toob see täielikku masendust, sest see valdkond ei kao maailmast kunagi. FOTO: Marko Saarm

Oma edu saladuseks ütles Avo Kruusla, et kõigepealt on olnud ikka eesmärk ja et ta pole mitte kunagi üheski olukorras õppinud jääma kaotajaks.