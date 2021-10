Viljandimaale lisandus ööpäevaga 29 nakatunut

Viimase seitsme päeva jooksul on enim nakatunuid juurde tulnud Viljandi valda, kus on kinnitamist leidnud 77 haigusjuhtu. Viljandi linnas on avastatud 47 nakatunut, Põhja-Sakala vallas 43 ja parim on praegu olukord Mulgi vallas, kus viimase nädala jooksul on avastatud ainult 17 nakatumist. Kokku on maakonnas viimase seitsme päeva jooksul avastatud 160 nakatumist ja Viljandimaa nakatumiste suhtarv saja tuhande elaniku kohta on 346,6.