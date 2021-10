Eakate päeva puhul on Viljandimaal liikumispäev ja hulk kontserte

Kavas on sportlikud tegevused ning õpitoad, et parandada eakate teadlikkust kriisiolukordades. Osaleda saavad eakad, kes olid oma osalemisest teatanud nädala alguseks ja tasunud kaks eurot osalustasu. Staadionil pakutakse ka kehakinnitust ning muusikat teeb ansambel Ain ja pojad.

Maakonnas on mitmel pool tasuta kontserte, millega tähistatakse korraga eakate päeva ning rahvusvahelist muusikapäeva. Kell 18 algab Heimtali mõisas Arsise noorte kontsertansambli esinemine. Dirigent on Aivar Mäe ning sissepääs kontserdile on tasuta. Kell 19 esineb Kärstna mõisas muusik Bonzo.