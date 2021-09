Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütles, et patsientidele hakatakse süstimisaegu andma siis, kui vaktsiin on kohal ja ootel arstikeskuste külmkappides. Praegu võib arvata, et see juhtub oktoobri keskpaiku või teises pooles. Siis võivad kõik üle 65-aastased inimesed helistada perearstile ja panna kinni aja tasuta kaitsesüsti saamiseks.