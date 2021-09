Jaan Sihv on aastakümneid pidanud Kõos põllumajandustehnikat müüvat ettevõtet Flint ning kuulunud omaaegsesse Kõo volikogusse. FOTO: Elmo Riig

Kui Põhja-Sakala vallas Kõos juba mitu aastakümmet ettevõtjana tegutsenud ning kohalikus poliitikas kaasa löönud Jaan Sihv kolmapäeva õhtul oma e-postkasti vaatas, avastas ta sealt kirja, et on just Isamaa erakonnast välja arvatud.