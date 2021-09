Põhja-Sakala vallas Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Geit Kundla sõnas pöördumises, et viimastel päevadel on meedia teinud ülevaateid kandidaatidest, kel on minevikus pahandusi olnud ning keda nende eest on karistatud, ning tema on üks neist. Ta kirjutab, et kakles aastaid tagasi nooruse uljuses ja rumaluses ning tekitas sellega kehalisi vigastusi. "Sain nende tegude eest karistada, olen oma karistused kandnud," lisab ta.

Kundla sõnab, et ei tunne oma tegude üle uhkust ning palub nende pärast vabandust. "Olen neist oma õppetunni saanud. Tegutsen nüüd vabavõitluse treenerina, kus õpitakse võitlema ja kaitsma ja nagu pea kõikide võitlusviiside puhul pole ka minu poolt treenitav MMA eesmärgiks välja koolitada tänavakaklejaid. Tegu on spordiga, mis õpetab jamadest hoiduma. Olen nooruses tehtud lollused seljataha jätnud ja usun, et minust on kogukonna ja valla arengus kasu," ütles ta.

Sakala kirjutas kolmapäevases lehes, et Kundla on kohtu ette pidanud astuma kahel korral. 2013. aastal tunnistas Pärnu maakohus ta süüdi selles, et ta oli sama aasta suvel Saaremaal Mändjala kämpingus löönud ühe korra kannatanule rusikaga pea piirkonda. Juhtum leidis aset, kui Mändjala kämpingus käis parajasti rannapidu, millel Kundla osales ühes kannatanu tuttavatega. Kohus määras talle rahalise karistuse ning ta pidi oma teo eest riigi tuludesse kandma 480 eurot.

Teisel korral mõisteti Geit Kundla süüdi selle eest, et 2015. aasta suvel lõi ta Viljandis ööklubi Qclub ees inimest rusikaga näkku, põhjustades talle alalõualuu murru. Samuti häiris Kundla kohtu materjalide järgi avalikus kohas käitumisnõuete rikkumisega teiste isikute õigusrahu. Kannatanule põhjustas ta ka varalist kahju, nii vigastuse kui juhtumi käigus määrdunud rõivaste tõttu. Kohus määras Kundlale ühe aasta pikkuse vangistuse, mis jäi täies mahus tingimisi kohaldamata. Katseajaks määras kohus aasta. Samuti pidi ta tsiviilkorras kandma kannatanu kahjud.