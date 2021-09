Kokkuvarisemise äärel sillale terendab lootus terveks saada

Läti küla elanik, Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts, kes üle silla koju käib, ütles, et tegelikult oleks see sild juba ammu kasutuskõlbmatu, kui külaelanikud seda oma jõududega parandanud poleks. «Oleme kaks korda laudu peale löönud, et sõita saaks. Kõik kasutavad seda: rahvuspargi töötajad, RMK, külaelanikud. Midagi teha pole – koju on vaja saada,» rääkis Korts.