Kolmapäeva hommikuks oli esitatud viis ideed. Neist mitme puhul võib lõppmaksumus kujuneda kallimaks kui ettenähtud 30 000 eurot. Näiteks on üks väljapaistev idee ühendada Kauge ja Leola tänav. See tähendab pinnase vedamist Decora poe ja Kauge tänava vahelisele alale. Selgituses on välja toodud, et sellega väheneb ka Leola ja Jakobsoni ristmiku koormus ning Paalalinnal on ühendus Peetrimõisaga.