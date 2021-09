Eemalt on võimalik öelda, milliseid projekte tehakse elanikke silmas pidades ning millised on seotud mainekujundusega, et järgmiseks ametiajaks toetust saada. Poliitikutele meeldib käia linti lõikamas. Seega proovitakse just valimiste aastal puhuda igasuguste objektide avamine võimalikult suureks, et sellega meediasse pääseda. Ilmselge, et vee- ja kanalisatsioonitorustike avamisega õhtusesse AK-sse ei saa.