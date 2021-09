Kolmapäeva hommikul said päästjad väljakutse Pinska külla, kus kohaliku ettevõtte töötajad põletasid kolme väikest lõket, mis ümbrusele ohtu ei kujutanud. FOTO: Kenno Soo

Kolmapäeval kell 9.43 sai häirekeskus teate, et Viljandi vallas Pinska külas on maastikutulekahju. Päästjate kohale saabudes selgus, et põllul põleb lõke.