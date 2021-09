Viljandi noored judokad naasid tiitlivõistlustelt kulla ja pronksiga

B-klassis võtsid mõõtu sportlased sünniaastaga 2006–2008 ning juunioride arvestuses sportlased sünniaastaga 2001–2006. Viljandi spordikoolis harjutav spordiklubi Taifu oli väljas kolme judokaga. "Need vanuseklassid on meil hõredalt esindatud," tõdes treener Viljar Kannel.

B-klassi kaalus kuni 60 kg läks Viljandi spordikooli kasvandikest võistlustulle Rainer Õnne. "Algul oli plaanis võistelda kaaluklassis kuni 55 kilogrammi, ent ei saanud piisavalt kaalu alla. Mõlemas kaalus on riigis neli-viis tugevat tegijat ja hea on tõdeda, et nende hulka kuulub ka meie noormees," ütles Kannel.