Ugala annab oma pressiteate vahendusel teada, et 2010. aastal Pariisis esietendunud "Ema" on mõttelise näidenditriloogia esimene osa, sellele järgnenud "Isa" ja "Poeg" on Eestis lavale jõudnud Theatrumis.

"Näidend "Ema" on kirjutatud nii, et saal näeb toimuvat läbi peategelase silmade," rääkis lavastaja Tanel Jonas. "Minu jaoks muudab selline võte materjali hästi värskeks, sest ei paku vaatajatele lõplikke tõdesid. Võimalusi nähtut või toimunut üht- või teistpidi tõlgendada on mitu. Üldse on Florian Zelleri tekstid teravalt aktuaalsed, ta kirjutab meie ajastu probleemidest."