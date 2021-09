Viljandimaal vaagitakse ettevõtlusnädalal võimalust ratsa rikkaks saada

Viljandimaa arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet rääkis, et maakonnas on mikroettevõtetega, milles on alla kümne töötaja, olukord nagu kogu Eestis: neid on umbes 90 protsenti. Siiski kõneldakse neist vähe. «Pisikeses kohas ja pisikestes ettevõtetes käivad asjad teistmoodi ja sellest peab ka rääkima,» sõnas ta.

Vaadates ringi kohalikul ettevõtlusmaastikul, tähendas arenduskeskuse juhataja, et koroonaajaga püüdsid mikroettevõtted oma töötajaid hoida, seevastu suured käisid julgelt välja koondamisplaane. «Paindlikkus või oskus ellu jääda on mikroettevõtetes suurem. Nemad teevad julgemaid otsuseid, kas võtta uusi tooteid või teenuseid kasutusse. Neil on ka lihtsam seda teha, sest suurt laeva on raskem pöörata, aga ka see mõtteerksus on neil natuke parem,» rääkis ta.