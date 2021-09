Viljandimaa volikogudesse kandideerivate inimeste seas on neid, keda on vägivaldsete tegude tõttu kriminaalkorras karistatud. Samuti leidub mitu roolijoodikut ning üks mees, kes mõjuvõimu ära kasutades astus suguühtesse alaealisega.

Valimistel kandideerimisega kinnitab inimene, et soovib pääseda poliitikasse. Et valija peab teadma, kellele ta oma hääle annab, avalikustame need Viljandimaal kandideerijad, kelle kohta on võimalik leida kriminaalkohtu süüdimõistvaid otsuseid.