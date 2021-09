Moodsas kodus püüab pilku lillede ja kividega maalitud aed

Toomas Osijärv on põllumees, kes üksinda 300 hektaril mahedalt teravilja kasvatab. Tema Vilja talu õuel on moodne elumaja, minispaa, tenniseväljak ning palju lillepeenraid, milles on ohtralt okasvorme. Aiast leiab väikese tiigi ja mänguväljaku lastele, kõrvalhoone katusel on päikesepaneelid.