Kõige targem on oma lemmikut hambapesuga harjutama hakata, kui ta on veel noor. Aga ka hiljem on võimalik loom õigete nõksude korral nõusse saada. FOTO: Shutterstock

Selleks, et meie koera või kassi ei kimbutaks hambakatt ja igemehaigus, tuleks neil iga päev hambaid puhastada. Kõige lihtsam on seda sisse harjutama hakata, kui loom on alles noor, aga see võib õnnestuda ka hilisemas eas.