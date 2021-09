Kõrbema läinud toit põhjustas päästjatele väljakutse

Politsei- ja piirivalveamet andis teada, et 25. septembril kell 14.23 käisid päästjad Suure-Jaanis Köleri tänaval eemaldamas maasturi karteri purunemisel teele sattunud õli.

26. septembril kell 12.14 teatati, et Viljandis Irve tänaval on kortermajas kuulda anduri häiret ja ühest korterist tunda suitsulõhna. Päästjad sisenesid akna kaudu ja leidsid köögis ahjus kõrbeva toidu. Kohale ilmus ka kodust ära olnud omanik. Päästjad hoiatavad, et omapäi jäetud kuumenev toit süttib ja süütab ümbruse ning sellest võib alguse saada raskete tagajärgedega põleng. Politsei tuletab meelde: kui teed sööki, jää kööki!