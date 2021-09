Viljandi haigla kvaliteediõe Helina Randma sõnul on haiglas küll kaks professionaalset elustamismeeskonda, üks esimesel korrusel erakorralise meditsiini osakonnas ja teine üheksandal korrusel intensiivraviosakonnas, kuid haiglas võib ette tulla ka olukordi, kui mõlemad meeskonnad on hõivatud. Samas on seiskunud südamega inimesel 50–70 protsenti suurem tõenäosus ellu jääda, kui talle antakse elektrišokk viie minuti jooksul. Iga lisaminutiga väheneb tõenäosus kümme protsenti.