Indrek Kaing - heade ideedega hea mees

Nagu ta ütleb, kuulis ta uudist ja tundis, et tuju läks ära. Pidas seejärel pisut aru ja leidis, et päris nii ei peaks need asjad olema – Anu Raud on ju loonud ja Eestile kinkinud tohutu väärtuse. Lõigi siis toetusrühma. Ning ei jõudnud ära imestada, kui üleöö hakkasid sellega liituma sajad inimesed eri paigust ja eri elualadelt.