«Kolm aastat tagasi ütlesin kümne tuhande taru mõtte välja. Kas ta just eesmärk on, pigem tore ja provokatiivne sõnum Eesti mesinikele,» ütles Mihkel Kalda, kui Sakala tal septembri keskel külas käis. Vanematetalus elav ja Kalda mesilat pidav mees rääkis, et varem oli ta üks­jagu elu põletanud, aga viimastel aastatel on hakanud tõsisemalt sihte seadma.