Urmas Suik: linna juhtimine on ülepolitiseeritud

TEADA ON, et volikogus arutusele tulevate dokumentide ettevalmistamise töö teevad suuremalt jaolt ära linna palgal olevad spetsialistid ja ametnikud. Enne volikogu lauale sattumist käivad need läbi ka eri komisjonidest. Komisjonide esimehed ja aseesimehed on volikogu liikmed ning komisjonide liikmed valdavalt valimisnimekirjades olnud linnakodanikud. Minu arusaamist mööda ongi komisjonid kõige parem võimalus linna juhtimisele mõju avaldada. Hea näide on plaanitav Jakobsoni tänava ja Valuoja puiestee ristmiku ümberehitamine, mille arutelu sai alguse just majanduskomisjonist.