Vett mööda tuhisevad motoässad tõmbasid hooajale joone alla

Nagu ütles poiste treener Aivar Kommisaar, võib hooaja igati kordaläinuks arvata. «Paulil on hea vorm: mida aeg edasi, seda paremaks läks. Liiga vara sai see hooaeg läbi,» rääkis ta naerdes. «Sten sõitis sel hooajal esimest aastat uues paadiklassis ja tal läks samuti hästi. Arvestades, kui tihe on konkurents, on tulemused nende väheste sõitude kohta väga head.»